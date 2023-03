Lutto nel mondo Lazio. Questa mattina è venuto a mancare Gianmarco Calleri, ex presidente biancoceleste dal 1986 al 1992, prima della cessione del club a Sergio Cragnotti. Si è spento all'età di 81 anni questa notte.



Originario di Busalla, in provincia di Genova, in gioventù aveva anche militato nel settore giovanile della Lazio. Si trovò poi a partecipare alla cordata che rilevò la società capitolina a metà anni '80, insieme al fratello Giorgio e al finanziere Renato Bocchi. Con lui alla guida arrivarono a Roma calciatori del calibro di Ruben Sosa, Riedle e Paul Gascoigne, ancora oggi ricordati con grande affetto dalla tifoseria laziale. Calleri legò però il suo nome anche a un altro evento importante della storia della Lazio: fu lui a dar vita all'attuale Centro Sportivo di Formello, oggi vero e proprio quartier generale biancoceleste, trasferendo lì la sede degli allenamenti della squadra.