La sfida contro l’Hellas Verona si avvicina. Mancano solamente due giorni, e la Lazio ha iniziato ha dato il via alle prove tattiche in vista del match. Praticamente tutta la squadra sul secondo campo di Formello oggi pomeriggio dalle 15:45. In gruppo sia Luis Alberto che Patric. Si è intravisto anche Luiz Felipe effettuare una corsa differenziata con con gli scarpini. Presenti anche Musacchio e Cataldi (con una fasciatura alla gamba sinistra). Tutte buone notizie per mister Inzaghi, bloccato a casa per il Covid.



DIVERSI DUBBI – Lo staff del tecnico piacentino ha leggermente mischiato le carte in questa seduta di antivigilia. In base a ciò che si è visto nei due moduli speculari schierati, entrambi 3-5-2, sembra che Marusic sia destinato a giocare in difesa con Acerbi e Radu, a scapito di Patric. Ciò comporterebbe un’opportunità per Akpa Akpro sulla fascia destra del centrocampo, mentre Lulic è in vantaggio su Fares per quello mancino. Pereira rimane il piano B per Luis Alberto. Davanti Caicedo in vantaggio su Muriqi per giocare accanto a Immobile. Il bomber biancoceleste si è allenato con una caviglia sinistra leggermente acciaccata.