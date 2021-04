Com'è ormai noto, Simone Inzaghi avendo contratto il Covid non potrà essere in panchina a guidare la sua Lazio contro l'Hellas Verona. Al suo posto ovviamente ci sarà il suo vice, Massimiliano Farris. L'ultima volta in cui il secondo sedette in panchina fu nel post lockdown a Torino contro il Toro (vittoria in rimonta per 1-2 firmata Immobile-Parolo). Eppure, come riporta stamani Il Messaggero, se si guarda a ritroso, in tutti i casi in cui Farris è stato chiamato a sostituire Inzaghi la Lazio non ha mai perso. Oltre alla vittoria contro il Torino appena citata, in altri sette precedenti sono arrivate 4 vittorie e 3 pareggi.



I PRECEDENTI - Lazio-Inter 2-0 (1 maggio 2016), Lazio-Atalanta 2-1 (15 gennaio 2017), Genoa-Lazio 2-2 (15 aprile 2017), Atalanta-Lazio 3-3 (17 dicembre 2017), Fiorentina-Lazio 3-4 (18 aprile 2018), Lazio-Milan 1-1 (25 novembre 2018). Da annoverare anche Lazio-Inter del 31 gennaio 2019 in Coppa Italia (vittoria ai rigori dopo l'1-1 dei supplementari). Scontato dire che Farris non vorrà interrompere la serie positiva proprio contro l'Hellas Verona, crocevia fondamentale per la corsa dei biancocelesti al quarto posto.