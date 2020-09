La Lazio è tornata a lavoro nel proprio centro sportivo dopo la seduta di ripresa avvenuta ieri. Ancora una volta appuntamento alle ore 18:00 sul campo centrale. Pronti via, i biancocelesti sono stati protagonisti di un riscaldamento tra esercizi di mobilità articolare e torello. Poi largo al possesso palla. Sono rientrati quasi tutti i giocatori impegnati con le Nazionali. Mancano all'appello solamente Badelj e Marusic i quali con ogni probabilità si vedranno domani al Lazio Training Center. Non si è visto neanche Francesco Acerbi, protagonista delle dichiarazioni polemiche domenica scorsa in merito al proprio rinnovo. Confermato il rientro in gruppo di Lucas Leiva, mentre Cataldi è stato protagonista di un lavoro differenziato e con lui André Anderson, ovvamente seguiti da mister Fonte. Assente di nuovo Adekanye, bloccato dagli anticorpi IgM alterati. Non si è visto in campo neanche Vavro: da valutare le proprie condizioni fisiche. La seduta odierna si è conclusa con una partitella.