Lazio, appuntamento con l'Arsenal per il riscatto di Tavares. A giugno si deciderà il futuro del terzino

Getty Images

Appuntamento la prossima settimana tra. Lo riporta oggi il Corriere dello Sport, spiegando che, concordati l'estate scorsa, per versare la prima rata del riscatto del terzino portoghese (5 milioni totali pagabili in 5 anni) e averne così la defintiva proprietà del cartellino. Il motivo di tanta fretta è strategico:e siccome c'è una finestra di mercato extra nei primi giorni di giugno (in vista del mondiale per club), la Lazio vuole avere la possibilità di definire subito il futuro del giocatore. Ci sarebbe poi il tempo eventualemente di sostituirlo.

Tavares per la prima parte di stagione in biancoceleste(Milan)Qualcuno aveva bussato alla porta di Formello già a gennaio, ma aveva trovato chiuso. Il prezzo fissato da Lotito è di almeno 40 milioni. Il rendimento di Tavares fino ai primi di novembre era stato devastante in termini di assist (8) e prestazioni che avevano messo in difficoltà le difese di tutta la Serie A e non solo. Poi: 7 i problemi muscolari da inizio stagione a oggi, di cui 5 solo nel 2025.A bocce ferme, al tavolo con i procuratori, si vaglieranno le opzioni migliori per il classe 2000, che una volta riscattato dai gunners sarà legato alla Lazio fino al 2029. E così Lotito potrà far valere il suo mantra: "pagare moneta, vedere cammello".