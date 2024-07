Getty Images

C'è una notizia buona e una cattiva per lasul fronte. La prima è che il calciatore non è stato convocato dalper il ritiro prestagionale. L'ufficialità arriverà solo domani, quando saranno pubblicate le convocazioni di ten Hag; ma dall'inghilterra il Mirror parla già di un'esclusione certa del 22enne anglo-giamaicano, motivata proprio dal mercato. Al giocatore, rientrato al termine della scorsa stagione dal prestito al Getafe, dove è riuscito a rilanciarsi (10 gol e 6 assist in 36 presenze tra Liga e Copa del Rey), è stata formalmente concessa una settimana in più di riposo. La realtà però è che lo United non vede l'ora di liberarsi del suo cartellino e spera di riuscire a chiudere la cessione entro domenica prossima. L'esclusione è un segnale che probabilmente, pur di disfarsene,. Questa almeno l'aspettativa delle pretendenti, tra cui la Lazio.

Ma proprio in merito a quale sarà la sua futura destinazione di Greenwood, ecco la notiza negativa per i biancocelesti:per il cartellino del classe 2001. Cifra che avvicinerebbe parecchio le richieste del Manchester (30). Molto più di quanto non abbia fatto la Lazio con i suoi 20 milioni di euro e il 50% di una futura rivendita o qualunque altra concorrente (Marsiglia e Juventus in particolare). Il calciatore dal canto suo, è impaziente di scoprire la sua prossima destinazione e per questo si sta allenando per conto suo in questo periodo, presso il centro sportivo dei Red Devils. L'attaccante vuole farsi trovare pronto dalla sua prossima squadra, qualunque essa sarà.