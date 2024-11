Lazio, Baroni: "Il Monza sta facendo bene. Formazione? Vi spiego le scelte"

Getty Images

forte di quattro vittorie nelle ultime cinque di campionato e con la possibilità di agganciare Napoli, Atalanta e Fiorentina in testa alla classifica a quota 25. Sempre in attesa del big match tra l’Inter e i partenopei, che regalerà una nuova capolista. A Sky Sport, Marco Baroni: “Il Monza sta facendo bene. Ho visto le partite, ha messo in difficoltà tutti. Dobbiamo scendere in campo con attenzione, energia e compattezza., dobbiamo essere all’altezza dal punto di vista prestativo. Nelle gare dove hai poco tempo, l’approccio fa la differenza.

"Un attaccante in meno? Abbiamo studiato l’avversario. Partiranno forte, voglio che la squadra impatti bene, anche con maggior circolazione della palla.Le chiamate in Nazionale?noi siamo lì a stimolare, motivare, alimentare la crescita di personalità e non solo. Chiaro che le convocazioni sono un premio di tutti, ma principalmente loro».