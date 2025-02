Lazio, Basic in uscita è ancora bloccato: ecco cosa manca col Sassuolo per chiudere

Getty Images

I queste ultime ore di mercato lacerca di liberarsi dell'ultimo esubero rimasto:. Se infatti Hysaj è ormai rientrato in pianta stabile nella rosa e rimarrà fino a fine stagione per poi valutare il suo futuro in estate (ha il contratto in scadenza nel 2026),. Era stato reinserito in lista per riempire il vuoto lasciato dall'infortunio di Vecino, ma non è starto mai impiegato dal tecnico e con il rientro dell'uruguayano ormai imminente è scontato che sarà lui a restituirgli il posto. Per questo la società sta cercando una soluzione insieme agli agenti del giocatore. E potrebbe averla trovata nel, anche se c'è un ultimo ostacolo da superare, prima di arrivare alla chiusura.

Con i neroverdi, che al momento guidano la classifica della Serie B e viaggiano spediti verso un ritorno in A,sul prestito del cartellino di BasicLa società emiliana chiede che la Lazio partecipi agli emolumenti del centrocampista, ma sul questo aspetto da Formello c'è una certa ritrosia. Che poi è lo stesso motivo per il quale non ci sono stati sviluppi con l. Il club croato già aveva provato a riportare Basci in patria la scorsa estate. Ci ha riprovato in queste settimane, ma sempre chiedendo il cartellino solo a titolo temporaneo e con la Lazio che avrebbe dovuto partecipare in percentuale cospicua al pagamento dello stipendio. Niente da fare: a queste condizioni Lotito non ha dato e non darà il via libera al trasferimento. Il patron, insieme al dsavevano trovato anche un accordo con la Cremonese, qualche giorno fa. I lombradi si sarebbero fatti carico per intero del pagamento delle mensilità fino a fine stagione. I quel caso però era stato Basic a dire di no.