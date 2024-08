Lazio, un dettaglio blocca l'arrivo di Folorunsho

Getty Images

Michael, come possibile rinforzo di centrocampo, visto il cambio di strategia sul mercato deciso in questi ultimi giorni (non più un solo acquisto, ma due per completare la rosa). C'è però un problema che frena il possibile arrivo del classe '98 in biancoceleste. Sarebbe in realtà un ritorno, perché da ragazzo ha giocato tra il 2014 e il 2017 nell'U°nder 17 e poi in Primavera con i biancocelesti,(dove la Lazio avrebbe ancora 3 posti liberi) e quindi anche per lui sussiste il problema dei posti limitati in squadra.

Il motivo lo spiega Repubblica oggi, nelle pagine della Cronaca di Roma.Un dettaglio che rende perciò necessaria anche nel suo caso una cessione tra gli attuali effettivi della rosa prima di poterlo inserire in squadra. E per questo per ora il profilo del centrocampista, che la stagione scorsa si è messo in mostra co la maglia dell'Hellas Verona, resta solo un piano B per la Lazio.