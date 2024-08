Presentazione ufficiali di Gaetanoa Formello. Il nuovo trequartista della, arrivato a parametro 0 in estate, ha risposto alle domande dei cronisti in sala stampa."Io mi alleno sempre a 100 all'ora e faccio del mio meglio. Sta al mister se farmi giocare mezz'ala, trequarti. io sono qui per fare il meglio. Scegliere la Lazio è stato facile. L'ho voluta fortemente, dopo due anni di buio totale e non vedo l'ora di mettermi in gioco. Spero di essermi lasciato alle spalle tutto perché sono stanco degli infortuni. In campo mi adeguo a giocare in qualunque ruolo mi si chieda".

"Ogni allenatore ha il suo metodo di preparazione. Abbiamo messo tanta benzina. Il mister mi piace perché ci fa giocare tanto il pallone e facciamo un pressing molto alto. Sono convinto che faremo bene. Voglio dare una mano a questa squadra. Sento un'alchimia nel gruppo che può portarci lontano. Sono arrivato un po' in ritardo e sto ultimando la preparazione. Tutti vogliamo far divertire i nostri tifosi e vincere"."Quello che ha fatto Luis Alberto qui è stato incredibile. Spero di seguire le sue tracce e fare lo stesso percorso. Passando per il club, uno dei miei obiettivi è tornare in Nazionale. Al momento mi sento all'80% del mio potenziale

"In questi giorni passeggiando per Roma già in tanti mi hanno parlato del derby. Io ne ho giocati diversi a Bari contro il Lecce. So cosa vuol dire per i tifosi. Appena sono arrivato ho percepito subito un ambiente incredibile qui alla Lazio. Ho trovato belle persone e sono contentissimo di questa cosa. Quando c'è un insieme come questo si possono fare grandi cose