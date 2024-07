Lazio, Castrovilli: "Qui la mia rinascita. Volevo venire a ogni costo"

Getty Images

Prime parole da laziale per. Il nuovo acquisto biancoceleste è stato intervistato da Lazio Style Channel nel ritiro di Auronzo di Cadore. Ha raggiunto i suoi nuovi compagni due giorni fa l'ex Fiorentina, arrivato a parametro 0 per rinforzare la linea dei trequartisti a disposizione di Marco Baroni. Ecco le sue prime sensazioni in questa nuova avventura: ", dopo due anni veramente di buio ora sento delle sensazioni molto positive., l’ho detto più volte al mio procuratore e ora sono felice. Sento di avere una scintilla dentro di me, spero che nasca il fuoco. Ho voglia di rifarmi, ci sono tanti obiettivi che voglio aggiungere, il primo adesso è far contenti i tifosi della Lazio. Facendo bene col club, punto poi a riconquistarmi la Nazionale".

"Il mister gioca molto sulle pressioni, fa un ottimo gioco che a me piace tanto. Mi reputo un giocatore tecnico e lui può esaltare le mie caratteristiche. Sono una persona timida, ho trattenuto tanto le emozioni in questo periodo e quando è arrivata la firma mi sono liberato. Ho incontrato Zaccagni in aeroporto, siamo saliti insieme e qui ho trovato un gruppo fantastico. Non solo i miei compagni, ma anche chi c’è dietro le quinte. Ho scelto il numero 22 per Kakà, ma soprattutto l'ho scelto per mio figlio, che è nato il 4 febbraio: 2+2=4. Sono innamorato dei bambini, essere genitore è un’emozione incredibile. Lo devo a mia moglie, lei e mio figlio mi hanno dato una grande forza dopo il secondo infortunio. Quello è stato un periodo molto difficile, ma grazie a loro sono riuscito a superare anche quell'ostacolo gigantesco.