Lazio, UFFICIALE: preso Castrovilli a zero

36 minuti fa



Gaetano Castrovilli è il rinforzo low cost piazzato dalla Lazio: il centrocampista classe 1997 era rimasto svincolato dopo la fine del contratto con la Fiorentina, non c'era margini per un rinnovo così il giocatore si è guardato intorno in cerca di un nuovo progetto. Ora ripartirà dalla squadra di Marco Baroni.



IL COMUNICATO - Questo il comunicato da parte del nuovo club: "La S.S. Lazio rende noto che Gaetano Castrovilli è un nuovo calciatore biancoceleste".