Il centrocampista biancoceleste Danilo Cataldi parla a Lazio Style Channel prima della sfida con la Spal: "A livello personale tornare in campo dal primo minuto è sicuramente una bella emozione, non accadeva da tanto tempo e sono contento per questo. Oggi dobbiamo vincere per riprendere il nostro cammino dopo la sconfitta contro l'Inter di lunedì scorso: dobbiamo dare il massimo per raccogliere i tre punti contro la Spal. Abbiamo analizzato la formazione estense ed abbiamo visto come si comporta soprattutto nelle ripartenze, gli spallini sanno sfruttare le fasce e presteremo attenzione ai loro esterni. La Lazio ha sempre offerto buone prestazioni, a volte sono state commesse alcune disattenzioni ed in altri casi sono stati decisivi degli episodi: da oggi credo che la Lazio tornerà a vincere".