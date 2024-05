Lazio, Cataldi può dire addio: ecco dove potrebbe finire il centrocampista

Danilopotrebbe salutare lain estate. Il centrocampista romano, classe '94, cresciuto nel vivaio biancoceleste oltre che tifoso dei colori che indossa da una vita (tra tre brevi parentesi tra Crotone, Genoa e Benevento), ha visto progressivamente ridursi nell'ultima stagione il suo spazio in campo. Prima, con Sarri, era stato Rovella a ritagliarsi sempre più minuti in campo al suo posto. Ora con Tudor le cose non stanno migliorando, anzi, col ritorno in auge di Kamada ormai il numero 32 biancoceleste è definitivamente scalato indietro nelle gerarchie. Con la conferma del tecnico croato, nel reparto di centrocampo la concorrenza è diventata molto folta. Per questo

In realtà il calciatore ha da poco rinnovato il suo contratto con la Lazio, fino al 2027. Ma secondo quanto scrive questa mattina Il Messaggero,Già in passato peraltro il club di Cairo aveva adocchiato il centrocampista biancoceleste come possibile rinforzo. Stando a ciò che riporta il quotidiano(1,5 milioni a stagione), anche dopo il prolungamento firmato ad aprile scorso. I discorsi tra i due club sono quindi aperti, pur se al momento non si registrano ancora passi concreti, né si è accennato nulla riguardo le eventuali cifre. La pista resta da monitorare attentamente in estate.