Getty Images

Lazio, clausole rescissorie da quasi 300 milioni per i propri gioielli

9 minuti fa



La Lazio ha blindato i propri gioielli in rosa. Lotito e Fabiani in estate hanno rivoluzionato la squadra, iniziado un progetto di ringiovanimento che proseguirà anche nelle prossime sessioni di mercato. Gli investimenti sono stati mirati su talenti emergenti per i quali c'è fiducia che possano affermare presto le loro potenzialità. Per questo nei contratti sono state inserite clausole rescissorie importanti, che oggi il Corriere dello Sport svela: in 5 sfiorano in totale i 300 milioni di euro.



Rovella e Guendouzi, già parte della rosa dallo scorso anno, ma consacratisi definitivamente in questi mesi agli ordini di Baroni, hanno nei propri contratti clausole da 50 milioni ciascuno. L'ex Juventus sarà riscattato definitivamente dai bianconeri a giugno. Con l'obbligo di riscatto sarà automatica anche la scadenza del suo legame con i biancocelesti fino al 2028. La stessa del compagno di reparto francese, con il quale forma la coppia titolare della Lazio di Baroni davanti alla difesa. Sono arrivati da pochi mesi invece Dia, Noslin e Tchaouna. Quest'ultimo è l'unico che ancora deve far vedere tutte le sue carte, ma la società è convinta di avere tra le mani un potenziale fenomeno. Tanto che per lui c'è una clausola rescissoria da 60 milioni. Dieci in più quelli previsti invece per Noslin, l'acquisto più costoso dell'ultimo mercato. L'ex Hellas è salito alla ribalta in questi giorni con il doppio exploit contro il Napoli: prima una tripletta in Coppa Italia, poi l'assist decisivo per Isaksen in campionato. L'Olandese, il club ne è convinto, diventerà uno dei perni della rosa dei prossimi anni. Dia invece i suoi numeri li aveva già fatti vedere alla Salernitana. Infatti è stato preso per aggiungere peso ed esperienza al reparto. Anche per lui c'è una clausola da 50 milioni di euro.