Lazio, cosa manca per l'arrivo di Dia

Accordo blindato traperIl centravanti franco-senegalese, in rotta da mesi con il club campano retrocesso in B la scorsa stagione, si trasferirà in biancoceleste in prestito con obbligo di riscatto. Operazione da 12 milioni complessivi e intesa totale tra i due club, in realtà già trovata da diverse settimane, prima che l'affare venisse congelato. Negli ultimi giorni, visto il cambio di piani di Lotito e Fabiani, sono stati riallacciati i contatti e non ci è voluto molto per confermare quanto era già stato stabilito in precedenza. Restano solo due nodi da sciogliere prima del via libera all'arrivo a Formello del nuovo attaccante.

Uno è. Dia infatti è un giocatore esperto, classe '96, ma per garantirsi i suoi gol la Lazio deve fargli spazio in rosa, visto che tutte le caselle per i cosiddetti "over22" (cioè nati prima del 1° gennaio 2002) sono occupate. Non a caso in queste ore si sta parlando di un possibile addio di Mandas, richiesto dal Wolverhampton, e di un ritorno di fiamma del Feyenoord per Isaksen . Sul mercato inoltre ci sono sempre Hysaj e Cataldi per la società biancoceleste, anche se fino ad ora di offerte per loro non ne sono arrivate.

Il secondo nodo che sta facendo slittare la fumata bianca per Dia è invece legato alleNon una novità in casa Lazio, ma questa volta il problema non sta generando preoccupazioni, almeno finora. Sarà comunque necessario un nuovo incontro - probabilmente già domani o comunque prima di Ferragosto - per definire tutti i dettagli dell'accordo con gli agenti del calciatore e fargli firmare un contratto pluriennale (4 o 5 anni con tutta probabilità) a 1,2 milioni di euro a stagione, più bonus.