Lazio, Dia: "La concorrenza con Castellanos farà bene a entrambi"

Getty Images

Prime parole da laziale perIn attesa di mettersi in mostra in campo – l’esordio potrebbe avvenire già sabato a Udine – il nuovo centravanti dellaha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni ufficiali dei media del club biancoceleste:"Ho affrontato tanti ostacoli sin dall'inizio della mia carriera. Quando ero più giovane mi dicevano che non ero abbastanza grande e molti club mi hanno rifiutato per via dell'altezza. È passato diverso tempo prima di poter firmare un contratto da professionista, ovvero dopo i vent'anni. Prima ho lavorato in officina per aiutare economicamente la mia famiglia. Poi è arrivata la chance che aspettavo per ripagarli dei sacrifici fatti. È andata come volevo che andasse e ora sono felice di potermi godere questo privilegio. Per me è importante essere arrivato alla Lazio, è un bel passo avanti essere qui. Vengo da una stagione molto difficile, ora voglio aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi”.

“Mister, che non urla tanto, ma si fa capire bene lo stesso. Il gruppo mi sembra come una famiglia, stiamo tutti insieme e viviamo bene. È un bello spogliatoio”“Ho scelto il 19 perché non c'era il mio numero preferito, che è l'11; quind. Con Tchaouna ho giocato solo sei mesi insieme ed è già cresciuto tanto in poco tempo. È molto giovane e ha grande talento, deve ancora lavorare, ma ha tutto il tempo per migliorare ancora".

oltre che tutta la squadra. Uno deve essere sempre forte e questo avvantaggia tutti. Per me è importante che i compagni abbiano la qualità per superare l'avversario e servirci dentro l'area per fare gol. Di esultanze in genere non ne preparo prima, ma quando segno faccio ciò che mi viene sul momento. Ai tifosi prometto di fare il più possibile per onorare la maglia!”