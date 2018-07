Ad Auronzo, sede del ritiro della Lazio, vanno in scena prove generali di difesa. Al campo Zandegiacomo Inzaghi lavora sul pacchetto arretrato, mentre il resto del gruppo fatica in palestra. Agli ordini di Inzaghi lavorano Wallace, Acerbi, Radu, Basta, Luiz Felipe e Bastos: il mister vuole lavorare sulle amnesie che hanno condizionato la scorsa stagione. Al termine della seduta, consueta sessione di autografi, a cui non si è sottratto lo stesso Simone Inzaghi. Un gruppo di tifosi avrebbe intonato cori di sostegno al tecnico: "Simone, dacci la Champions". Domani in programma la prima amichevole biancoceleste contro la selezione locale dell'Auronzo, alle 17.