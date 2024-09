Lazio, Fabiani risponde a Luis Alberto: "Le sue sono nefandezze di chi soffre della sindrome del beneficiato"

"C’è poco da commentare, finiremo per essere uguali a talune persone che affermano delle idiozie, delle stupidaggini e delle nefandezze. In taluni di questi soggetti vige la sindrome rancorosa del beneficiato o del bonificato, per cui la chiuderei qui".

Arriva a distanza di 24 ore la risposta del ds della, Angelo, alle parole di Luis Alberto . Il direttore sportivo biancoceleste, intervenuto oggi ai microfoni dei media ufficiali del club, ha rispedito al mittente le accuse pesanti che il calciatore spagnolo aveva rivolto alla dirigenza del club capitolino, rea - a suo dire - di "non parlare in faccia" e di non avere "niente di pulito".

In psicologia, la cosiddetta "sindrome rancorosa del beneficato" tirata in ballo da Fabiani è una peculiare dinamica comportamentale che si innesca tipicamente quando una persona che ha ricevuto un aiuto, magari persino insperato, si trova suo malgrado nella condizione di non poter ricambiare e di non riuscire ad accetare tale propria manchevolezza. Da ciò, il sentimento di gratitudine, che sarebbe del tutto normale e auspicabile, viene invece rimpiazzato addirittura dal rancore.