Felipe Anderson è stremato. Il Messaggero questa mattina spiega così il periodo opaco che sta attraversando l'attaccante della Lazio, a digiuno di gol dalla gara contro il Sassuolo e ancora a secco in Champions. Le prestazioni deludenti del brasiliano in questa prima parte di stagione derivano prima di tutto dalla fatica accumulata in oltre due anni.



POCHE ENERGIE - L'ala destra biancoceleste ha collezionato 116 presenze consecutiìve da quando c'è Sarri in panchina. Nessuno in Europa ha giocato così tanto, tra campionato e coppe. Per un giocatore di 30 anni, a cui è richiesto anche il lavoro "sporco" in fase di ripiegamento, il dispendio di energie è diventato eccessivo. Il che si traduce in poca lucidità per sfoderare i suoi colpi vincenti nell'1vs1 e per aiutare i compagni nella manovra offensiva.



RINNOVO - Per Felipe Anderson c'è in ballo anche la questione rinnovo. L'accordo che Fabiani aveva dato per fatto qualche settimana fa è stato congelato. La dirigenza biancocelelste ora vuole vedere una reazione in campo e nel frattempo sta valutando possibili alternative per il futuro, se l'esterno sudamericano non dovesse più garantire la stessa tenuta fisica e redimento degli ultimi anni. L'accordo attuale scadrà a giugno 2024. Per Pipe c'è quindi ancora tutto il tempo per riscattarsi.