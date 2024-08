Lazio, Folorunsho e le uscite: le ultime mosse del mercato biancoceleste

Getty Images

. Lalavora per l'ultima pedina che completerebbe la rosa; ma l'eventuale l'innesto del centrocampista del Napoli, l'anno scorso protagonista al Verona con cinque gol e un assist, avverrà solo in chiusura di sessione estiva. Per il classe '98 non ci sarebbe nemmeno il problema dello spazio in lista, come ipotizzato inzialmente, rientrando (pur per pochi giorni) tra i prodotti del vivaio biancoceleste. A Baroni piace e lui tornerebbe a Roma volentieri, come ha fatto sapere anche il procuratore del ragazzo, Giuffredi (lo stesso di Zaccagni e Casale)., che non vorrebbe andare oltre i 10.

Per la Lazio,, che farebbe comodo al tecnico, ma il ruolo è già comunque coperto. Ecco perchée si lavorerà con calma durante queste ultime due settimane di mercato per limare le distanze. Nel frattempoVanno piazzati gli esuberi per alleggerire il bilancio della società dalle zavorre degli stipendi. Alcuni anche pesanti, tipo quello di(1,2 milioni a stagione) che sta trovando l'accordo con i grezi del Panserraikos. Nella notte la situazione sembrerebbe essersi sbloccata dopo una settimana di stallo tra le parti. Il calciatore dovrebbe svincolarsi dalla Lazio per accasarsi in Grecia.

Gli altri ancora in attesa di conoscere il proprio futuro sono: entrambi sono nelle liste dei desideri dell'Empoli, che però li prenderebbe solo in prestito. Il croato ha richieste anche in spagna (Espanyol) e Turchia (Basaksehir), mentre l'ivoriano ai toscani preferirebbe un ritorno a Monza dove l'anno scorso si è trovato bene. Occhio anche alla soluzione Hellas. Niente all'orizzonte invece perche sembrava poter finire nella trattativa per Dia. Alla fine alla Salernitana come contropartita è andato l'ex Primavera(stamattina sul sito della Lazio è stato pubblicato il comunicato ufficiale: trasferimento a titolo temporaneo per il difensore centrale). Sullo sfondo poi c'è sempre la questioneche non è un esubero, ma per la società resta sul mercato.stanno prendendo informazioni. Soprattutto i granata lo vedrebbero bene come rimpiazzo per Ilic, in procinto di trasferirsi allo Zenit San Pietroburgo.