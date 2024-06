Lazio, i dettagli del contratto di Baroni. A breve l'ufficialità

Getty Images

Marco. La scelta del club è ormai definitiva e gli ultimi dettagli sono stati limati ieri sera nel colloqui a Formello con il presidente. Come rivela il Messaggero oggi, il nuovo tecnico biancocelestefino al 2026. Il patron in realtà vorrebbe inserire anche un'opzione per un terzo anno, ma per ora non sono emersi dettagli in merito. La certezza invece è che nell'accordo sono previsti anche due bonus particolari per l'allenatore fiorentino, che si libererà questo week-end dall'Hellas Verona prima di legarsi ai biancocelesti. L'annuncio ufficiale dovrebbe arrivare all'inizio della prossima settimana.

. Un trofeo al quale Lotito ha sempre tenuto particolarmente e che a inizio stagione viene sempre posto come obiettivo da club. Il secondo invece è ancora più ambizioso:Come noto, le strade per arrivare a questo traguardo sono due: un piazzamento tra i primi 4 posti in classifica o la vittoria dell'Europa League. Segnali indicativi del fatto che da parte della dirigenza laziale c'è grande fiducia nelle potenzialità della rosa e dei rinforzi che arriveranno in estate.