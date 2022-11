Ciro Immobile in campo a Formello. Questa la notizia a sorpresa che arriva dal quartier generale della Lazio nell'allenamento mattutino prima della partenza per Rotterdam. Nei 15 minuti aperti ai media, mentre la squadra effettuava il consueto torello di riscaldamento, il capitano in scarpe da ginnastica e seguito da un membro dello staff di Sarri ha iniziato ad effettuare alcuni giri di campo. Una corsa ancora blanda, ma significativa dei progressi che il bomber sta facendo negli ultimi giorni, per provare a tornare a disposizione prima dello stop del campionato.