Lazio, non solo Folorunsho: altri due nomi sul taccuino di Fabiani per gennaio

Laè alla ricerca di unper gennaio. Il ko diha creato un buco nel reparto, ma la coperta sembrava già corta a prescindere.deve ancora entrare a pieno regime nelle rotazioni e con l'addio dia fine agosto in mediana di fatto Baroni ha potuto contare stabilmente solo su tre uomini (Vecino, Rovella e Guendouzi). Per questo nel mercato di riparazione i tifosi si aspettano almeno un arrivo e potrebbero essere accontentati. Il nome in cima alla lista dei preferiti resta quello di, del Napoli. Il cartellino dell'ex primavera biancocelesta però costa caro. Ecco quindi che spuntano le alternative; in particolare oggi la Gazzetta dello Sport riporta due profili che il ds Fabiani si sarebbe appuntato.

Il primo è la sorpresa positiva (l'unica probabilmente) di questo avvio di stagione non proprio brillante del Monza. Si tratta del francese, classe 2003,, che ha ben figurato proprio nell'ultima sfida di Serie A all'UPower stadium, tra la formazione brianzola e la Lazio. A febbraio scorso aveva prolungato il suo contratto con i lombardi fino al 2027, ma in questi primi mesi di campionato sta dimostrando di essere pronto al salto in avanti in carriera. Il cartellino ha un valore stimato sui 6 milioni di euro, ma per lasciaro andare via a metà stagione è probabile che il Monza chieda qualcosa di più, ammesso che decida effettivamente di privarsene senza aspettare l'estate. L'altro candidato arriva invece dall'Argentina. Si tratta di, talento argentino classe 2003 del Tigre, che a Formello stanno monitorando con grande interesse. C'è anche conferma dal Sud America di questo interesse e la pista potrebbe davvero scaldarsi durante la sessione invernale.