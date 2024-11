AFP via Getty Images

Lazio, un affarre da 300 milioni per il Flaminio: Lotito vuole imitare il Real Madrid

17 minuti fa



Il Messaggero questa mattina fa luce sul piano di Lotito per il Flaminio. Entro il 20 novembre il patron biancoceleste vuole presentare il progetto definitivo in Campidoglio per dare il via alla Conferenza dei Serivizi e quindi a tutto l'iter per arrivare a far diventare il vecchio stadio in disuso nell'omonimo quartiere capitolino la nuova casa dei biancocelesti. Il piano del presidente prevede un investimento da circa 300 milioni di euro grazie all'affiancamento di un importante partner commerciale, la cui ricerca è in corso.



Il quotidiano romano infatti spiega che Lotito ha già firmato un contratto con la società Legends, colosso della organizzazione dei grandi eventi, che diventerebbe una sorta di project manager per la gestione in particolare della biglietteria del nuovo stadio e, soprattutto, per trovare proprio quel grosso sponsor che affianchi la Lazio nella rivalutazione dello Stadio Flaminio. Tra le piste sondate c'è quella che porta alla Emirates. L'idea del numero 1 del club biancoceleste sarebbe quella di imitare quanto fatto dal Real Madrid per il Santiago Bernabeu, con una partnership commerciale che ha coinvolto anche gli enti pubblici dell'amministrazione della capiale spagnola, per rendere lo stadio un punto di riferimento per tutta la città e non solo per le partite della Lazio.