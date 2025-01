Getty Images

Lazio, interesse per un difensore del Leicester

10 minuti fa



Wout Faes piace molto alla Lazio. Lo scrive oggi il Messaggero, spiegando che il club biancoceleste, alla ricerca di rinforzi anche in difesa, da prendere già a gennaio o da programmare per giugno, ha messo nel mirino il centrale belga (25 presenze con la nazionale dei Diavoli Rossi). Cresciuto nelle giovanili dell'Anderlecht e passato poi per l'Ostenda e il Reims, Faes gioca attualmente in Inghilterra con la maglia del Leicester. E proprio al club inglese la dirigenza biancoceleste avrebbe già fatto sapere di voler presto presentare un'offerta.



La formula però, stando a quanto scrive sempre il quotidiano romano, è sempre la medesima: prestito con diritto (o obbligo) di riscatto. Questa infatti al momento l'unica via percorribile dalla Lazio per altri colpi in entrata, a meno che prima non riesca a piazzare un uscita per racimolare liquidità e abbattere il tetto ingaggi. Faes peraltro è un classe '96, quindi occuperebbe posti in lista per la Serie A. E la Lazio ad oggi ha ancora tutte le caselle occupate. Più percorribile invece potrebbe essere la pista Mosquera del Valencia. Classe 2004 e contratto in scadenza tra un anno. Con il club in crisi e relegato all'ultimo posto in Liga, il profilo del centrale under21 spagnolo, con origini colombiane, potrebbe diventare un'opportunità da cogliere. Sembra invece definitivamente tramotata la pista Ghilardi del Verona, che era stato bloccato per giugno, ma la società scaligera - dopo il passaggio di proprietà da Setti a un fondo americano - ha alzato le richieste per il cartellino del ragazzo e i biancocelesti hanno deciso di desistere.