Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, parla ai microfoni di Dazn dopo la vittoria della sua squadra contro la Spal: "Abbiamo fatto una buona partita, contro un'ottima squadra, vincendo un match importante. I ragazzi sono stati bravi a riscattarsi dopo la gara persa contro l'Inter. Caicedo e Immobile? Bravissimi tutte e due. Bene anche Correa quando è entrato. In attacco ho ampia scelta. Il gruppo mi ha dato tanto in questi anni e si allenano sempre nel modo giusto".



Inzaghi prosegue: "Milinkovic-Savic? Mi aspetto quantità e qualità non solo da lui, ma da tutta la squadra. L'anno scorso ne ha fatti 13-14, ci ha abituato bene, ma sta migliorando".