La Lazio cerca un difensore. E non è più all-in su Kumbulla. Non è fatta per il difensore centrale del Verona: tutto in stand-by, la situazione per ora è ferma, la Lazio sta cominciando a ripensarci.



MERCATO LAZIO - Come riporta il Messaggero, Tare si sta guardando intorno, sta cercando altri giocatori per non rimanere spiazzata. Se il Verona non rivede le cifre - 30 milioni - verso il basso, Lotito è pronto a fare un passo indietro, nonostante l'accordo con il giocatore.