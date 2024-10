Getty Images

È unaquella che arriverà domani aper la decima giornata di Serie A. Per il turno infrasettimanale mister Baroni deve rinunciare a due pezzi da 90 ed è costretto ad operare diverse rotazioni per preservare il resto della rosa.Non sono stati convocati per la trasferta in Lombardia. Il primo non ha ancora smaltito i postumi dell'influenza che lo aveva costretto al forfait domenica scorsa col Genoa. Oggi non è nemmeno sceso in campo per la rifinitura. Il tecnico spera di riaverlo a disposizione per lunedì sera contro il Cagliari. Il centrocampista ex Juventus invece è la notizia negativa dell'ultima ora. Si è fermato in mattinata durante la sgambata con i compagni accusando un. Le sue condizioni sono da valutare in vista dei prossimi impegni, ma intanto domani resterà a riposo assoluto.

La nota lieta è invece il, in anticipo rispetto ai tempi preventivati. Il terzino destro però deve ritrovare gradualmente la miglior condizione dopo circa 20 giorni di stop. Domani al Sinigaglia andrà in panchina. Al suo posto con tutta probabilità toccherà ancora a Marusic, anche se già da un po' di tempo - aveva detto Baroni dopo la vittoria col Genoa - il montenegrino sta facendo i conti con la fatica dei tanti impegni ravvicinati. Al centro della difesa Gila dovrebbe essere confermato nonostante la botta subita alla gamba nel finale dell'ultima gara all'Olimpco. In ogni caso Baroni ritrova a disposizione Romagnoli e ha anche l'opzione Gigot. Corsa a tre quindi per affiancare Patric. In mezzo al campo ci sarà Vecino al posto di Rovella, mentre Noslin dovrebbe essere confermato come sostituto di Zaccagni. Sulla trequarti invece potrebbe osservare, apparso appannato già domenica scorsa all'Olimpico. Al suo posto l'eterno Pedro, al momento in uno stato di forma ottimale, come dimostrano i suoi numeri nelle recenti uscite. Sempre sulla trequarti, a destra possibile, col danese - provato anche lui dalle già tante partite giocate fin qui tra club e nazionale - che stavolta dovrebbe partire dalla panchina.