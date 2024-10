Lazio, Lotito si gode Tavares: "Sbaragliata la concorrenza per prenderlo"

Foto SS Lazio

"Non lo vendo nemmeno per 70 milioni. Abbiamo sbaragliato una concorrenza foltissima delle big sul terzino".

è la nota più lieta dell'ultimo calciomercato della. Il terzino portoghese, messosi alle spalle il problema fisico accusato in estate, si è preso rapidamente la ribalta strabiliando tutti con le sue cavalcate sulla fascia e, soprattutto, i suoi assist. Sono 7 in altrettante presenze stagionali in Serie A, che hanno fatto già lievitare la sua valutazione, qualora la società biancoceleste decidesse di rivenderlo. In realtà però, stando a quanto riporta il Messaggero questa mattina, il presidente Lotito non sembra avere alcuna intenzione di passare subito all'incasso con il cartellino dell'ex Arsenal e Marsiglia

Una dichiarazione che lascia spazio a pochi dubbi sul futuro a tinte biancocelesti di Tavares. Il calciatore è stato prelevato dall'Arsenal in prestito con obbligo di riscatto fissato a 5 milioni più il 20% dell'incasso da una futura rivendita. Il tutto peraltro spalmato su 5 rate annuali. Una formula che ha consentito alla Lazio di battere sul tempo le altre pretendenti e di assicurarsi quello che al momento, per rendimento, è uno dei migliori terzini del campionato italiano.