Accertamenti in Paideia per Manuel Lazzari. Il terzino destro della Lazio si è presentato oggi alle 14 nella clinica romana per sottoporsi ad alcuni esami strumentali di controllo, dopo i fastidi fisici accusati in Nazionale. Come specificato dalla società nei giorni scorsi, per il classe '93 si è trattato della riacutizzazione di un vecchio problema muscolare già trattato in passato. All'arrivo, poco prima di entrare, ha rivolto un sorriso disteso ai presenti, accompagnato da un "Forza Lazio!"