: Due buone parate su Vlahovic e Castrovilli, sui gol non ha colpe: Velocità e intensità, protagonista di una chiusura meravigliosa su Vlahovic nel primo tempo. Prova a reggere botta su Vlahovic: Non il campione che abbiamo visto altre volte in campionato, soffre la fisicità di Vlahovic e non riesce a chiudere.: Prestazione negativa del difensore rumeno, che sbaglia tanto sia in fase difensiva che di disimpegno. Tanti i palloni gettati via in malo modo(Dal 30’ s.t.: SV): L’esterno dovrebbe poter volare sulla corsia, visto che l’avversario non è dei più temibili, ma la prestazione è decisamente incolore. Non riesce mai a strappare correttamente, non salta l’uomo e non crea occasioni pericolose. Molti i cross sbagliati.(Dal 18’ s.t.: Entra, fa tre falli e si perde Vlahovic sul secondo gol. Serata da dimenticare in fretta)Serata storta per tutta la Lazio, anche il Sergente non riesce ad entrare in partita. Ci prova, sia di qualità che di fisico, ma non riesce mai ad imporsi.: Dovrebbe gestire il centrocampo, anche vista l’assenza di un muscolare come Amrabat, ma non entra mai in partita. Sono tati i palloni sbagliati e i contrasti fisici persi. Si fa anche ammonire ingenuamente.(Dal 18’ s.t.: Entra per aumentare i giri del centrocampo, ma non riesce mai ad entrare in gara): Dovrebbe essere il faro della Lazio, ma si vede poco e non si accende mai. Prova qualche imbucata e cerca lo spazio, ma non tira mai verso lo specchio e i suoi suggerimenti sono quasi sempre sbagliati.(Dal 30’ s.t.: SV): Anche lui sulla corsia non riesce mai ad imporsi, costruendo pochissimo e senza mai farsi trovare dai compagni.(Dal 18’ s.t.: Anche per lui serata da dimenticare il prima possibile. Entra, fa tre falli e si fa anche espellere. Non ha un pallone giocabile): Ha sui piedi il pallone per segnare un gol facile facile, e si fa ipnotizzare da Dragowski. Da li non si accende mai, sbaglia tantissimo e non costruisce mai.Immobile 5: Partita steccata completamente dalla Scarpa d’oro, che non si accende mai. Unica occasione che ha sui piedi, colpisce il palo.: Le colpe non sono sue ma dei giocatori, che non entrano mai realmente in campo, anche se i cambi fatti hanno solo peggiorato la squadra.