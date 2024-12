Lazio, le pagelle di CM: Noslin strapazza il Napoli, Zaccagni sbaglia e poi rimedia

Getty Images

Lazio – Napoli 3-1male sul tiro di Neres da cui nasce il pari del Napoli. Miracoloso invece su Simeone nel finale di primo tempo.poco coinvolto in fase di spinta, si fa comunque valere in copertura, tenendo bene gli 1vs1 contro David Neres e Spinazzola.detta legge in area. Guida la linea, imposta e non fa passare niente. E quando sale si rende pericoloso anche sulle palle ferme. Per poco non riesce anche a salvare il gol del pari di Simeone.fa valere la sua fisicità contro Simeone, senza concedergli un centimetro. Di testa pesca bene Noslin per il gol del vantaggio.

i ritmi compassati della partita lo favoriscono. Ha tempo di carburare nei primi minuti per offrire una spinta costante nel resto della gara. Perfetto il suo suggerimento per Pedro che si guadagna il rigore.rischia una frittata come a Parma nel primo tempo, ma è l’unica sbavatura di una partita ordinata e precisa nella gestione di tutti i palloni.buon allenamento per lui in vista della gara di domenica. Passi avanti nella lettura degli spazi e dei tempi rispetto alla gara sfortunata a Parma. (dal 27’s.t.dopo la vittoria è la seconda buona notizia della serata per la Lazio. Il suo rientro servirà tantissimo a Baroni)

: perde un brutto pallone da cui nasce il gol dell’1-1. Soliti problemi di concretezza lì davanti su cui deve ancora lavorare tanto.tempi perfetti per anticipare Caprile e prendersi il rigore che poi Zaccagni sbaglia. Poi si inventa di tacco l’assist del 2-1 per Noslin. (dal 14’s.t.qualche minuto per mettere benzina in vista di domenica)si fa ipnotizzare da Caprile dal dischetto nel primo tempo. Si riscatta entrando in tutte e tre le azioni dei gol. Batte il corner da cui nasce l’1-0, serve bene il pallone a Pedro nell’azione del 2-1 e poi firma l’assist per la tripletta di Noslin. (dal 14’s.t.dà sostanza alla mediana stroncando le velleità di rimonta del Napoli.)

puntuale all’appuntamento col gol in un primo tempo comunque non brillantissimo. La rete gli dà fiducia però e infatti firma prima la doppietta, poco dopo, per riportare avanti la Lazio e in avvio di ripresa anche la tripletta per chiudere il match. (dal 45’s.t. +1sv): oltre alle riserve riesce a coinvolgere positivamente anche le fuori rosa nella sua Lazio, a dimostrazione di quanto lavoro positivo sia riuscito a fare sul gruppo in questi mesi. Vittoria da squadra vera