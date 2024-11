Lazio, le pagelle di CM: Pellegrini decisivo come Tavares, Dia anima della squadra

Getty Images

Lazio – Cagliari 2-1esce bene nel primo tempo sul pallone sbagliato da Gila. Non ha colpe particolari, ma forse sulla deviazione di Gila, in occasione dell’1-1, poteva provare a fare qualcosa di più.: mette però una pezza nel primo tempo a un erroraccio di Gila, però poi non riesce a contenere Luvumbo in occasione dell’1-1. Lavora bene in tandem con Isaksen, ma non è sempre posizionato bene in fase difensiva. (dal 35’s.t.sv): non una serata fortunata per lui. Nel primo tempo prima sbaglia un appoggio e quasi regala il gol al Cagliari. In ritardo sul pari dei sardi, con una sua deviazione decisiva.

tiene a bada Piccoli con relativa tranquillità. Sempre puntuale su tutte le chiusure.: Decisivo come Tavares, che non fa rimpiangere. Gran punizione che mette in difficoltà Scuffet e favorisce il vantaggio di Dia. Poi si conquista anche il rigore del 2-1.: Molto bene il lavoro di contenimento; meno la rifinitura, con diversi palloni in verticale buttati per troppa fretta. (dal 27’s.t.: rigore pesantissimo tirato alla perfezione praticamente a freddo)intelligente nella gestione del palleggio. È un punto di riferimento lì in mezzo per tutti i compagni.

dialoga bene con Lazzari sulla destra. Prende lui la punizione da cui nasce il vantaggio e mette in difficoltà più volte Augello con le sue accelerazioni. (dal 17’s.t.: si divora il contropiede del possibile 3-1): lesto a mettere dentro l’1-0 sull’errore di Scuffet. È l’anima di tutta la squadra, presente in tutte le zone di campo. Letale quando accelera tra le linee. (dal 35's.t.sv)nel primo tempo mette sotto pressione Zappa, sia quando affonda, sia quando lo pressa alto. Pecca però di eccessiva irruenza: altra ammonizione evitabile dopo quella col Genoa. (Dal 1’s.t.si mangia un gol che sembrava fatto sulla respinta di Luperto. Buono comunque l’approccio alla gara)

il palo gli nega un gran gol dalla distanza a metà primo tempo. Crea sempre difficoltà alle rotazioni difensive del Cagliari con i suoi movimenti costanti.All.si percepiva stanchezza nei suoi uomini. L’ha vinta creando scompiglio con i cambi.