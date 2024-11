AFP via Getty Images

Laospita ilnella sfida valida per il 4° turno di Europa League. Alle 21 il calcio d'inizio della sfida, arbitrata dal direttore bulgaro Georgi Kabakov. Nellaa cura di Calciomercato.com, i principali episodi dubbi e le più importanti decisioni arbitrali.Arbitro: Georgi Kabakov (BUL)Assistenti: Martin Margaritov (BUL), Diyan Valkov (BUL)Quarto ufficiale: Martin Zhivkov Velikov (BUL)VAR: Dragomir Draganov (BUL)AVAR: Christian Dingert (GER)Secondo giallo anche per gli ospiti: ammonitoper proteste.

Scivolata scomposta di, Kabakov mostra il giallo anche a lui.Intervento a gamba tesa disu Guendouzi, prima ammonizione anche per il Porto.servito alle spalle della difesa del Porto: dal limite dell'area è bravo a piazzare con il piattone sul secondo palo, ma la posizione di partenza è irregolare e il gol viene subito annullato.Intervento in ritardo dia centrocampo, arriva subito il primo giallo per i biancocelesti.