Inizia la settimana di lavoro che porterà la Lazio alla sfida contro il Crotone sabato alle 15:00 all’Ezio Scida. Inzaghi comincia a riabbracciare diversi calciatori in attesa del rientro di tutti i nazionali tra mercoledì e venerdì (7 in tutto). Quest’oggi ennesima tranche di tamponi, poi allenamento sul secondo campo di Formello.



Subito due presenze in più rispetto alla scorsa settimana. In primis Pepe Reina, impegnato in palestra fino a venerdì scorso. Poi Lucas Leiva. Per il brasiliano dopo due negatività è arrivato il via libera della Asl e della Paideia. Sabato visita di idoneità. Ieri (domenica) seduta individuale agli ordini del prof Ripert e oggi allenamento completo in gruppo. Quest’oggi tanto possesso palla, fase atletica e infine partitella alla quale non hanno partecipato Hoedt e Vavro. Altra seduta col resto dei compagni anche per Lulic.



Inzaghi oltre ai nazionali attende Strakosha e Immobile, al momento ancora out, ma che nei prossimi giorni dovrebbero concludere il canonico isolamento (tamponi permettendo). Oggi assenti anche Luiz Felipe ed Escalante. Per il brasiliano semplice riposo poiché non al meglio. Per l’argentino si avvicina il rientro dopo lo stiramento riscontrato nel match contro il Bologna.