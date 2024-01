Lazio, l'ex Murgia rivela: 'Dopo i biancocelesti seguo sempre l'Inter'

Dopo la Lazio, l’Inter è la squadra che seguo di più per Inzaghi. Lo ringrazierò sempre per quello che ha fatto per me. Mi ha dato la possibilità di esprimermi e sono molto legato a lui. Può crescere ancora nell'Inter. Quello che ti resta di lui è la fame, la cattiveria e la voglia di vincere. Vuole sempre stare in alto e migliorarsi.

L'exè stato intervistato da Radio TV Serie A. Nel 2017 un suo gol contro la Juventus allo scadere decise lain favore dei biancocelesti. Fu il coronamento di un sogno per lui, nato e cresciuto calcisticamente nelle giovanili della prima squadra della Capitale. Classe '96, oggi gioca in prestito all'Hermannstadt, in Romania, ma il suo cartellino è di proprietà della Spal, dopo che fu inserito cinque anni fa nell'operazione che portò Lazzari a Formello. Stasera seguirà con attenzione la gara tra gli uomini di Sarri e quelli del suo ex allenatore, grazie al quale ha avuto la possibilità di affacciarsi nel calcio che conta.