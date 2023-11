Lotito pensa a Andrea Colpani. Il patron della Lazio, insieme al ds e al tecnico, ha individuato nel talento del Monza il possibile colpo per rinforzare la rosa. Ne parla oggi Il Messaggero. Sul centrocampista c'è già la concorrenza di alcune big (l'Inter su tutte), ma i buoni rapporti del senatore con Galliani potrebbero favorire la trattativa (comunque molto difficile a gennaio, ndr).



La base di partenza per intavolare l'operazione è di 20-25 milioni. A Formello si valuta il possibile inserimento di contropartite, pescando tra gli esuberi. Basic è l'indiziato numero uno, in cerca di rilancio, ma si continua a lavorare sottotraccia per verificare la fattibilità dell'affare.