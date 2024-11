AFP via Getty Images

Lazio, Lotito: "Per il Flaminio portiamo avanti un lavoro certosino. Voglio dare una casa bellissima ai laziali"

8 minuti fa



Parla ancora dello Stadio Flaminio, Claudio Lotito. Il presidente della Lazio è stato intercettato dai microfoni di Cityrumors.it, e ha ribadito quale sia il suo piano per presentare al comunie il progetto di ristrutturazione e riqualificazione dell'impianto: “Il sottoscritto ha fatto un progetto che coniugala funzionalità ed l'efficienza dell’impianto, rispetto alle norme attuali. Non è che io mi metto a fare una cosa tanto per farla. Entro il prossimo 15 dicembre presenterò il piano di pre-fattibilità e poi vediamo che ci dicono”.



Oltre alla Lazio c'è in ballo anche il progetto della Roma Nuoto per far diventare l'impianto, situato a pochi passi dall'Auditorium Parco della Musica nel quartiere Flamino della Capitale, una sorta di struttura polifunzionale ove poter praticare diverse attività sportive. Lotito però resta convinto di avere per le mani un progetto molto valido e resta fiducioso ulla sua approvazione: “È stato fatto un lavoro certosino per prepararci a questo giorno e lo portiamo avanti. Il progetto sarà presentato, coniugando le caratteristiche architettoniche con quelle che sono le esigenze del calcio attuale. Sia ben chiaro, niente si fa con la bacchetta magica, diciamo che io sono convinto e fiducioso, salvo complicazioni, che cercheremo di dare una casa bellissima ai laziali".