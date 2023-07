Luis Maximiano è pronto a tornare in Liga. Secondo quanto riporta Il Messaggero questa mattina, il portiere della Lazio si trasferirà al Rayo Vallecano in prestito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni.



Arrivato un'estate fa dal Granada, l'estremo difensore portoghese ha deluso le aspettative. Con questa soluzione sul mercato il club biancoceleste punta a rivalorizzare il cartellino del calciatore, per recuperare l'investimento di 10 milioni fatto sul suo cartellino.