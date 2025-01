Lazio, mercato in uscita: situazioni opposte per Basic e Hysaj

Getty Images

resta fino a giugno,può andare al Lecce. Questo lo scenario del mercato in uscita dellache si va concretizzando in questa sessione. Dopo aver piazzato Akpa Akpro al Monza, gli altri due esuberi in rosa vivranno destini opposti in questa sessione di mercato. Sia il centrocampista croato, sia il tierzino albanese hanno il contratto in scadenza nel 2026 e momentaneamente, visti gli infortuni, sono stati reinseriti in lista per la Serie A. Nel frattempo il club continua a cercare possibili acquirenti, per liberarsi in primisi della zavorra dei loro ingaggi, che incidono sull'indice di liquidità per il mercato.

Ma è proprio su questo punto che, secondo quanto riporta il Corriere dello Sport questa mattina,Entrambe le società spagnole proponevano un prestito durante il quale la società biancoceleste avrebbe dovuto contribuire al pagamento dello stipendio. Lotito non ha aperto a questa soluzione e non c'è stato alcun seguito. A meno che non spuntino nuove soluzioni a sorpresa nelle prossime settimane, il futuro dell'ex Bordeaux per i prossimi sei mesi dovrebbe essere ancora a Formello. Da capire se da reintegrato stabilmente in rosa o sempre ai margini.

Al contrario,, sempre in prestito. I salentini sono molto interessati al terzino che però percepisce 2,8 milioni di ingaggio. Troppi, ma l'ostacolo potrebbe essere aggirato spalmando lo stipendio su più anni attraverso un prolungamento del contratto. A quel punto per il Lecce il costo per i prossimi sei mesi diventerebbe sostenibile. Lotito e Fabiani stanno ragionando inseme alle controparti su questa possibilità.