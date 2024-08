Lazio-Milan: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Sabato sera alle 20:45 all'Olimpicoproveranno a rialzarsi dopo i rispettivi ko alla seconda giornata. Si preved 50mila spettatori per quello che sarà il primo big match di Marco Baroni alla guida dei biancocelesti. Contro il rossoneri, tecnico e società vogliono vedere un approccio diverso in campo rispetto alla gara confusionaria e sottotono persa a Udine. Tra gli uomini di Fonseca invece c'è voglia di riscatto, dopo un avvio di stagione a rilento e tanti dubbi dei tifosi sul reale valore della squadra e sulle capacità dello stesso allenatore.

Oltre al mercato ancora in fermento, tra uscite (Casale, per la Lazio, Saelemaekers per il Milan) e qualche colpo dell'ultimo minuto che potrebbe puntellare le rose di entrambi, sia Baroni, sia Fonseca devono fare pure i conti con un rodaggio ancora non ultimato da parte di tutti i rispettivi uomini.e Baroni sembra intenzionato a lanciare dal primo minuto almeno uno tra Nuno Tavares e Castrovill. Possibile comunque l'esordio di entrambi, anche dall'inizio.che rientrerà dopo la sosta, e, che ha accusato un problema alla caviglia in settimana.

Lazio - Milan sarà trasmessa in esclusiva su Dazn e potrà essere seguita in streaming, sia live, sia on demand, tramite l'app o il sito ufficiale su Smart Tv, Pc, smartphone, tablet o console abilitata. Su Sky sarà comunque possibile vedere la partita al canael 214 'Zona Dazn', previa sottoscrizione dello specifico abbonamento.Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella, Castrovilli; Tchaouna, Castellanos, Zaccagni.Maignan; Calabria, Tomori, Pavlović, Theo Hernández; Loftus-Cheek, Reijnders; Saelemaekers, Pulisic, R. Leão; Jović.