Non è stata certamente una trasferta ricca di emozioni positive quella di ieri sera a San Siro per la Lazio. I biancocelesti sono crollati sotto i colpi dell'Inter capitanata da Lukaku e Lautaro Martinez. Un 3-1 che ha spedito i nerazzurri in vetta alla classifica, mentre ha ridimensionato i sogni scudetto dei biancocelesti, anche se Inzaghi nella conferenza stampa pre match era stato chiaro: "Il nostro scudetto è la conferma in Champions League".



IL PRIMATO DI MILINKOVIC - Intanto però la Lazio torna con almeno una buona notizia dal Meazza. Il club capitolino, ad oggi, vanta il miglior calciatore di punizioni della Serie A. Con l'attribuzione del gol di ieri sera infatti, Sergej Milinkovic-Savic diventa il primo in questa stagione a segnare 3 reti su calcio piazzato in campionato. Il Sergente ha staccato così Lykogiannis del Cagliari a quota 2. Quello contro l'Inter è stato decisamente più fortunoso e meno spettacolare rispetto ai centri contro Torino e Spezia, ma i dati parlano chiaro: Milinkovic è il miglior specialista su calcio piazzato della Serie A 2020/21.