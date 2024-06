Lazio, non solo Baroni: Lotito chiama Setti per altri due colpi

Redazione Calciomercato

C'è traffico sulla strada tra Verona e Roma. Ne parla oggi il Messaggero. Laannuncerà in settimana l'ingaggio di Baroni come nuovo tecnico. L'allenatore fiorentino, fresco della salvezza conquistata con gli scaligeri nonostante i pronostici negativi dopo la sessione di mercato invernale, non sarà per l'unico trasferimento dalle sponde dell'Adige a quelle biancocelesti del Tevere.d'altronde ha annunciato 3 acquisti imminenti e due potrebbero arrivare proprio dall'Hellas.è il rinforzo per l'attacco che già Tudor aveva avallato e che, a maggior ragione ora è tornato un obiettivo concreto. Il calciatore sarebbe entusiasta di continuare a lavorare con l'allenatore che gli ha dato fiducia da subito in Serie A.

Il presidente della Lazio però, scrive sempre il quotidiano romano, sta parlando con il suo collega e amico giallobluin questi giorni anche per un altro profilo che interessa molto dalle parti di Formello. Si tratta di, terzino sinistro colombiano, classe 2001, anche lui tra le sorprese positive in questa stagione nella cavalcata del Verona verso la salvezza. Per il cartellino di entrambi la società veneta chiede tra i 18 e i 20 milioni. Lotito è arrivato a 15. C'è anche in ballo l'ipotesi di inserire qualche contropartita tecnica (Cancellieri o Akpa Akpro potrebbero fare il percorso inverso, ndr) per arrivare a un punti d'incontro. La sensazione è che visti i buoni rapporti tra i due club una soluzione si può trovare facilmente. Nel giro di qualche giorno sono attese novità importanti in questo senso.