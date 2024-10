Lazio, Pedro: "Abbiamo le qualità per vincere qualche trofeo"

Getty Images

La nuovadivuole già puntare a vincere. Non c'è un obiettivo dichiarato apertamente dai biancoceleste, ma le parole di Pedro, alla vigilia della terza giornata di Europa League, che vedrà la squadra impegnata sul campo del Twente, lasciano intendere quale sia il pensiero serpeggiante nello spogliatoio: "Noi abbiamo la qualità e la personalità per vincere.Domani sarà un'altra partita molto difficile. Siamo qui per fare una bella prestazione, per continuare così".

Due vittorie nelle prime due giornate hanno dato consapevolezza ai giocatori della Lazio delle proprie qualità: "La squadra è in forma, stanno lavorando tutti benissimo. In due/tre anni saranno tutti giocatori importanti. Noi più esperti dobbiamo aiutarli perché a volte non è facile sbloccarsi subito. Penso che abbiamo comunque una bellissima squadra e vediamo dove arriveremo alla fine. C'è un livello molto alto in questa rosa, possiamo fare qualcosa di bello. Gli manca stare liberi e giocare sereni, poi ognuno di noi va in campo e aiuta la squadra, con la convinzione che possiamo vincere ogni partita".

Sul suo stato di forma e sul riscatto personale dopo la scorsa annata deludente Pedro ha aggiunto: "In questo momento mi trovo molto bene nella squadra. Il cambio di passo l'ha dato il mister e i giocatori giovani che sono arrivati. Non c'è tanto tempo, ma stiamo lavorando bene. La mentalità è cambiata, vediamo se abbiamo la giusta continuità per entrare in Europa e creare una squadra più forte. Quando posso aiutare la squadra cerco sempre di farlo al massimo e bene. Il gol più difficile è quello contro il Nizza, rispetto a quello contro l'Empoli. Per me segnare è molto importante, spero di continuare così, anche grazie alla fiducia del mister. Poi arriva l'obiettivo finale che è quello di vincere qualche trofeo". E sul suo possibile addio a fine anno: ", ora non ci penso. Vado forte ogni partita in campo e lo farò finché corpo e testa stanno bene".