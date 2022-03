Si aggiunge un altro candidato alla lista dei possibili nuovi difensori per la Lazio. Si tratta del 25enne Robert Rojas del River Plate. A scriverlo è Il Messaggero Il suo nome in realtà non è nuovo: già a gennaio Tare ci aveva messo gli occhi sopra, ma il tesseramento di Kamenovic ha spento ogni possibile iniziativa sul nascere. In estate però si potrebbero aprire nuovi scenari.



Il paraguayano ha da poco rinnovato il contratto con i biancorossi fino al 31 dicembre 2024, ma questo non preclude eventuali possibilità di ascoltare offerte dall'Europa. Gli addii in casa biancoceleste saranno parecchi tra qualche mese e le intenzioni sono di investire in nuovi prospetti giovani, ma già affermati. E quello del centrale sudamericano rispecchia a pieno queste caratteristiche, visto che vanta già 15 presenze e 1 gol con la propria nazionale. Nasce terzino destro, ma può adattarsi anche a centrale, con caratteristiche fisiche simili a quelle di Patric. Che, infatti, saluterà a giugno...