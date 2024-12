Lazio, poche proteste ma tanta amarezza per le decisioni arbitrali: in A, 4 sconfitte su 4 con polemiche

Getty Images

Lanon si dà alibi per le sconfitte. Anche questo rappresenta un cambio di rotta rispetto al passato. Nelle uscite pubbliche, nei post gara a caldo, società, tecnico e calciatori da inizio anno non hanno mai alzato i toni per commentare le decisioni arbitrali. Il club biancoceleste in questa prima parte di stagione si è limitato solo a far notare leIeri è arrivato il quarto ko in Serie A. E per la quarta volta in casa biancoceleste, nessuno ha gridato allo scandalo davanti ai microfoni, ma le decisioni di Zufferli hanno lasciato parecchie perplessità. Tanto che tra il primo e il secondo tempo Fabiani, negli spogliatoi del Tardini, ha fatto presente all'arbitro con toni duri, che con la sua gestione stava incattivendo la partita inutilmente.

L'errore di Rovella e poi quello di Gila, sono stati la causa principale del 3-1 subito dalla Lazio col Parma. Lo hanno ribadito tutti ai microfoni. Il gol annullato in avvio, il rigore concesso e poi tolto a Zaccagni e in generale il metro di giudizio durante il match, sono però note di amarezza per episodi dubbi ancora una volta finiti a sfavore dei biancocelesti. A Udine l'errore di segnalazione del guardalinee aveva tratto in inganno Romagnoli sul gol di Lucca. Con la Fiorentina un mani di Dodo in area non visto e una fiscalissima chiamata al var sul rigore procurato da Tavares nel finale hanno fatto infuriare un po' tutti. Contro la Juventus invece c'era stato invece un mancato doppio giallo a Cabal, che pochi minuti dopo ha causato l'autogol di Gila.Se poi a questo si somma quanto avvenuto in Europa League col Ludogorets, si capisce il perché in molti dalle parti di Formello, pur non cercando scuse davanti ai microfoni, dietro le quinte inizia seriamente a masticare amaro, chiedendo se non altro uniformità nei giudizi.