Redazione Calciomercato

Lazio, inizio non brillante di Provedel: Fabiani si confronta con i preparatori dei portieri

25 minuti fa



Inizio di stagione sottotono per Ivan Provedel. Il portiere della Lazio non è apparso nelle prime tre uscite ufficiali stagionali la stessa saracinesca cui erano abituati i tifosi biancocelesti negli ultimi due anni. Contro il Milan l'estremo difensore biancoceleste ha avuto responsabilità su entrambi i gol presi. Si è poi riscattato nel finale salvando il 2-2 con una parata su Abraham; ma in generale anche contro Venezia e Udinese non ha trasmesso le stesse sensazioni di sicurezza che aveva sempre garantito in precedenza.



Un filo di preoccupazione nel club c'è, anche se nessuno mette in dubbio le capacità del ragazzo, premiato anche con un adeguamento di contratto a metà della scorsa stagione. Come racconta oggi il Messaggero, il ds Fabiani dopo l'ultima gara all'Olimpico contro i rossoneri ha avuto un colloquio con i preparatori dei portieri, per informarsi sulle condizioni dell'ex Spezia. Quest'anno, a prescindere, quasi sicuramente ci sarà un'alternzanza tra lui e Mandas, ma per la Lazio Provedel è un punto di riferimento su cui si fa affidamento in questo nuovo ciclo che sta partendo. Per questo la società ha intenzione di capire subito se ci siano problematiche particolari o se si tratta solo di un periodo di calo di forma che sarà presto superato con il lavoro sul campo.