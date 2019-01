Caceres out, il calciomercato chiama. Il difensore della Celeste non sta trovando spazio alla Lazio, non è mai andato a genio a Simone Inzaghi, è sempre stato indietro nelle gerarchie. L'ex Juventus non ha convinto: non ha giocato nella difesa a 3, ha giocato pochissimo da esterno destro, è un giocatore che deve partire a gennaio.



CALCIOMERCATO LAZIO - In questa finestra di mercato, pur allungata, bisogna fare in fretta: come riporta il Messaggero, su Caceres c'è il Parma, ma la situazione deve ancora sbloccarsi. La dirigenza emiliana ha chiesto alla Lazio di pagare almeno metà ingaggio del difensore, bisogna ancora lavorare per trovare una soluzione.



Il centrocampista ex Milan, Kucka è pronto a tornare in Serie A. Il Parma aspettava di risolvere alcuni dettagli economici col Trabzonspor per il trasferimento di Kucka e in Emilia. Ieri tutti i tasselli sono andati al loro posto e il giocatore sarà in Italia nelle prossime ore per visite e firma sul contratto di tre anni e mezzo coi ducali. In attacco il d.s. Faggiano non molla la pista Stepinski (Chievo, anche se la richiesta di Campedelli è alta), piacciono sempre Falcinelli (Bologna) e Matri (Sassuolo). Il portiere classe 2002 Ferrari è rientrato dal prestito al Piacenza.