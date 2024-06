Getty Images

Lazio, retroscena sull'addio di Tudor: ecco cosa aveva chiesto a Lotito per restare

52 minuti fa



Emerge oggi un retroscena sull'addio di Tudor alla Lazio. A raccontarlo è il Messaggero, che spiega su quale punto si sarebbe consumata la rottura tra il tecnico e la dirigenza biancoceleste. C'era disponibilità da parte del mister croato ad accettare che la società non potesse smantellare completamente la squadra per soddisfare tutte le sue esigenze, ma aveva chiesto che venissero comunque presi alcuni profili specifici per il suo gioco. Altrimenti non si sarebbe potuto andare avanti.



Questo il virgolettato riportato dal quotidiano, che l'allenatore avrebbe rivolto a Lotito e Fabiani durante il vertice di mercato di inizio settimana: "Io voglio cinque giocatori, potete pure tenere Guendouzi, Rovella e Isaksen. Ma se non ci sono altri soldi per fare mercato e adattare l’organico al mio credo, allora vendete loro; oppure chiudiamo qua". Un aut aut che il presidente e il ds non potevano accettare. Il centrocampista francese era infatti stato dichiarato più volte assolutamente incedibile, Rovella invece, essendo formalmente in prestito dalla Juventus e con l'obbligo di riscatto ancora da onorare molto difficilmente sarebbe potuto finire sul mercato. Per l'ala danese invece il rischio di mettere a bilancio una minusvalenza è troppo elevato. Le idee di mercato in sostanza non collimavano. E il tecnico è stato di parola.